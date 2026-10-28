Министр транспорта Испании сообщил о сбое сигнализации перед смертельной ж/д аварией

В Испании сбой системы сигнализации и решение диспетчерского центра возобновить движение предшествовали смертельному столкновению поездов.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, представивший реконструкцию событий и записи переговоров между поездами и диспетчерским центром.

По его словам, около 08:30 по местному времени из-за проблем со связью произошел сбой системы управления движением поездов LZB, в результате чего на участке пути протяженностью чуть более 60 км отсутствовал контроль системы. Это привело к автоматической остановке шести поездов.

Однако около 08:36 по местному времени диспетчерский центр Adif дал ручное распоряжение отменить предупреждение и возобновить движение. Министр отметил, что такое решение не следовало принимать.

В течение следующих 25 минут второй поезд AVE преодолел 25 км, после чего столкнулся с неподвижным составом Iryo.

Пуэнте отметил, что столкновения поездов сзади являются необычным явлением для железнодорожной сети Испании. Он также выразил соболезнования семья погибших, назвав произошедшее одним из самых тяжелых моментов.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека.