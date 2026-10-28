Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики
Внешняя политика
- 28 октября, 2026
- 18:28
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Посол Азербайджана Рашад Асланов обсудил с министром торговли в Турции Омером Болатом вопросы сотрудничества в торгово-экономической отрасли.
Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Турции в соцсети X.
"На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя братскими странами в сферах экономики, торговли и таможни", - говорится в публикации.
Büyükelçi Sayın @Rashadaslan, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. @OmerbolatTR’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında ekonomi, ticaret ve gümrük alanlarındaki iş birliğine ilişkin konular ele alındı. https://t.co/ECH20Ap7Hn
Büyükelçi Sayın @Rashadaslan, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. @OmerbolatTR’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında ekonomi, ticaret ve gümrük alanlarındaki iş birliğine ilişkin konular ele alındı. https://t.co/ECH20Ap7Hn— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) October 28, 2026
Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair məsələlər müzakirə edilib
Azerbaijan, Türkiye discuss economic, trade and customs cooperation
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