Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 18:28
    Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики

    Посол Азербайджана Рашад Асланов обсудил с министром торговли в Турции Омером Болатом вопросы сотрудничества в торгово-экономической отрасли.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице посольства Азербайджана в Турции в соцсети X.

    "На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя братскими странами в сферах экономики, торговли и таможни", - говорится в публикации.

    Рашад Асланов Омер Болат Посольство Азербайджана Азербайджано-турецкие отношения
    Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair məsələlər müzakirə edilib
    Azerbaijan, Türkiye discuss economic, trade and customs cooperation
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей