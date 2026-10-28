Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair məsələlər müzakirə edilib
- 28 oktyabr, 2026
- 18:12
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Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyat, ticarət və gömrük sahələrindəki əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd edək ki, müzakirələr Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovun bu ölkənin ticarət naziri Ömər Bolatla görüşündə aparılıb:
"Görüşdə iki qardaş ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət və gömrük sahələrindəki əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.
Büyükelçi Sayın @Rashadaslan, T.C. Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. @OmerbolatTR’a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında ekonomi, ticaret ve gümrük alanlarındaki iş birliğine ilişkin konular ele alındı. https://t.co/ECH20Ap7Hn— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) October 28, 2026