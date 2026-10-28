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    Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair məsələlər müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 18:12
    Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığına dair məsələlər müzakirə edilib

    Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadiyyat, ticarət və gömrük sahələrindəki əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    Qeyd edək ki, müzakirələr Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Aslanovun bu ölkənin ticarət naziri Ömər Bolatla görüşündə aparılıb:

    "Görüşdə iki qardaş ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət və gömrük sahələrindəki əməkdaşlığa dair məsələlər müzakirə edilib", - məlumatda bildirilib.

    Rəşad Aslanov Ömər Bolat Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
    Азербайджан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики
    Azerbaijan, Türkiye discuss economic, trade and customs cooperation
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