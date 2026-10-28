Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху

    Медиа
    • 28 октября, 2026
    • 18:03
    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху

    Выход социальных сетей на первый план не означает, что традиционные медиа утратили актуальность: для пожилых граждан и пенсионеров телевидение по-прежнему остается важным источником информации.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Шахин Алиев на панельной дискуссии в рамках Кавказского медиафорума.

    По его словам, значительную часть целевой аудитории DOST составляют пожилые граждане и пенсионеры, которые продолжают пользоваться традиционными средствами массовой информации.

    "Эти люди по-прежнему смотрят дома телевизор и получают определенную информацию через телеканалы. Поэтому мы не упускаем из виду классические средства коммуникации. Одновременно уделяем внимание и новым платформам", - сказал Алиев.

    Генеральный директор APA TV Орхан Мамедли, в свою очередь, обратил внимание на сложности, которые искусственный интеллект создает для редакций при проверке материалов.

    Представитель Аппарата омбудсмена Гашим Гюламиров подробно рассказал о защите прав человека в сфере цифровых медиа.

    После выступлений участники панельной дискуссии ответили на вопросы аудитории.

    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху
    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху
    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху
    Фото
    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей