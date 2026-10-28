На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху

Выход социальных сетей на первый план не означает, что традиционные медиа утратили актуальность: для пожилых граждан и пенсионеров телевидение по-прежнему остается важным источником информации.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Шахин Алиев на панельной дискуссии в рамках Кавказского медиафорума.

По его словам, значительную часть целевой аудитории DOST составляют пожилые граждане и пенсионеры, которые продолжают пользоваться традиционными средствами массовой информации.

"Эти люди по-прежнему смотрят дома телевизор и получают определенную информацию через телеканалы. Поэтому мы не упускаем из виду классические средства коммуникации. Одновременно уделяем внимание и новым платформам", - сказал Алиев.

Генеральный директор APA TV Орхан Мамедли, в свою очередь, обратил внимание на сложности, которые искусственный интеллект создает для редакций при проверке материалов.

Представитель Аппарата омбудсмена Гашим Гюламиров подробно рассказал о защите прав человека в сфере цифровых медиа.

После выступлений участники панельной дискуссии ответили на вопросы аудитории.