На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху
- 28 октября, 2026
- 18:03
Будьте в курсе главных новостей!
Выход социальных сетей на первый план не означает, что традиционные медиа утратили актуальность: для пожилых граждан и пенсионеров телевидение по-прежнему остается важным источником информации.
Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) Шахин Алиев на панельной дискуссии в рамках Кавказского медиафорума.
По его словам, значительную часть целевой аудитории DOST составляют пожилые граждане и пенсионеры, которые продолжают пользоваться традиционными средствами массовой информации.
"Эти люди по-прежнему смотрят дома телевизор и получают определенную информацию через телеканалы. Поэтому мы не упускаем из виду классические средства коммуникации. Одновременно уделяем внимание и новым платформам", - сказал Алиев.
Генеральный директор APA TV Орхан Мамедли, в свою очередь, обратил внимание на сложности, которые искусственный интеллект создает для редакций при проверке материалов.
Представитель Аппарата омбудсмена Гашим Гюламиров подробно рассказал о защите прав человека в сфере цифровых медиа.
После выступлений участники панельной дискуссии ответили на вопросы аудитории.