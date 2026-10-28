İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib

    Media
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:42
    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib

    Hazırkı dövrdə sosial şəbəkələr ön sıraya keçsə də, bu, klassik medianın öz aktuallığını itirməsi anlamına gəlmir.

    "Report" məlumat verir ki, bu fikirləri Qafqaz Media Forumunda "Rəqəmsal transformasiya: Media, sosial şəbəkələr və yeni kommunikasiya modelləri" adlı panel müzakirədə Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin direktoru və mətbuat xidmətinin rəhbəri Şahin Əliyev səsləndirib.

    Onun sözlərinə görə, DOST-un hədəf auditoriyasının əhəmiyyətli hissəsini yaşlı vətəndaşlar və pensiyaçılar təşkil edir və onlar bu günə qədər ənənəvi media vasitələrindən faydalanmağa davam edirlər:

    "Ən azı, bu insanlar evdə televizora baxır və müəyyən informasiyaları televiziya kanalları vasitəsilə öyrənirlər. Ona görə də klassik kommunikasiya vasitələrini nəzərdən qaçırmırıq. Eyni zamanda, yeni platformalara da önəm veririk".

    APA TV-nin baş direktoru Orxan Məmmədli süni intellektlə əlaqədar bir sıra çətinliklərin ortaya çıxdığını qeyd edib:

    "Məsələn, bizə müəyyən material və şəkil göndərilir, lakin bir müddət keçdikdən sonra həmin vizual kontentin real olmadığı, hər hansı proqram təminatı ilə yaradıldığı aşkar olur. Bu vəziyyət redaktorlar və jurnalistlər üçün əlavə verifikasiya zəhmətinə səbəb olur. Materialların doğruluğunu təsdiqləmək üçün ciddi əmək sərfi tələb olunur".

    Ombudsman Aparatının rəsmisi Həşim Güləmirov rəqəmsal media sahəsində insan hüquqlarının qorunması barədə geniş məlumat təqdim edib.

    Sonra auditoriyanın suallarına cavablar verilib.

    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib
    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib
    Qafqaz Media Forumunda rəqəmsal transformasiya və yeni kommunikasiya modelləri müzakirə edilib
    Sosial şəbəkələr Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyi (DOST)
    Foto
    На Кавказском медиафоруме обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:18
    ABŞ Şimali Koreyaya müdafiə dəstəyinə görə 11 şəxs və şirkətə sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:09
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:05
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzub
    Futbol
    19:04
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    18:57
    Video
    İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4
    Digər ölkələr
    18:55
    Foto
    İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib
    Xarici siyasət
    18:50
    AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"
    Maliyyə
    18:50
    Foto
    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti