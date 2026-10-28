Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено

    В Испании объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков людей.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

    "Испания скорбит и обнимает пострадавших. Правительство Испании и все государство стоят рядом с пострадавшими и их семьями", - заявил Санчес.

    Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 68 человек.

    Власти испанской Андалусии объявили трехдневный траур в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков человек.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил глава регионального правительства Хуанма Морено.

    "Мы опустошены. Вся Андалусия поддерживает пострадавших в результате этой очередной железнодорожной аварии", - заявил он.

    Ранее мэр Севильи Хосе Луис Санс также объявил трехдневный траур и распорядился отменить все официальные мероприятия.

    Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. Причиной аварии мог стать человеческий фактор.

    Столкновение поездов Андалусия Испания
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей