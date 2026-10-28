В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено

В Испании объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков людей.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Испания скорбит и обнимает пострадавших. Правительство Испании и все государство стоят рядом с пострадавшими и их семьями", - заявил Санчес.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 68 человек.

18:07

Власти испанской Андалусии объявили трехдневный траур в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков человек.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил глава регионального правительства Хуанма Морено.

"Мы опустошены. Вся Андалусия поддерживает пострадавших в результате этой очередной железнодорожной аварии", - заявил он.

Ранее мэр Севильи Хосе Луис Санс также объявил трехдневный траур и распорядился отменить все официальные мероприятия.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. Причиной аварии мог стать человеческий фактор.