В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
- 28 октября, 2026
- 19:02
Будьте в курсе главных новостей!
В Испании объявили общенациональный траур с 29 по 31 октября в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков людей.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Испания скорбит и обнимает пострадавших. Правительство Испании и все государство стоят рядом с пострадавшими и их семьями", - заявил Санчес.
Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 68 человек.
Власти испанской Андалусии объявили трехдневный траур в связи с железнодорожной аварией, унесшей жизни десятков человек.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом сообщил глава регионального правительства Хуанма Морено.
"Мы опустошены. Вся Андалусия поддерживает пострадавших в результате этой очередной железнодорожной аварии", - заявил он.
Ранее мэр Севильи Хосе Луис Санс также объявил трехдневный траур и распорядился отменить все официальные мероприятия.
Железнодорожная катастрофа произошла в Испании в результате столкновения поездов Renfe и Iryo недалеко от станции Урда в провинции Толедо. Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 64 человека. Причиной аварии мог стать человеческий фактор.