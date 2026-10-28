İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib

    İspaniyada onlarla insanın ölümünə səbəb olan dəmir yolu qəzası ilə əlaqədar oktyabrın 29-dan 31-dək ümummilli matəm elan edilib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Pedro Sançes bildirib.

    "İspaniya kədər içindədir. Hökumət və bütün dövlət zərərçəkənlərin və onların ailələrinin yanındadır", - Sançes deyib.

    İspaniyada dəmir yolu qəzası Toledo vilayətindəki Urda stansiyası yaxınlığında "Renfe" və "Iryo" qatarlarının toqquşması nəticəsində baş verib. Son məlumatlara görə, azı 68 nəfər həlak olub.

    İspaniyanın Əndəlüs muxtar regionunun rəhbərliyi onlarla insanın həyatına son qoyan dəmiryol qəzası ilə əlaqədar üçgünlük matəm elan edib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bunu regional hökumətin başçısı Xuanma Moreno açıqlayıb.

    "Biz sarsılmışıq. Bütün Əndəlüs bu dəmiryol qəzası nəticəsində zərər çəkənləri dəstəkləyir", - o bildirib.

    Daha əvvəl Sevilya meri Xose Luis Sans da üç günlük matəm elan edib və bütün rəsmi tədbirlərin ləğv edilməsi barədə göstəriş verib.

    Dəmiryol qəzası İspaniyanın Toledo əyalətindəki Urda stansiyası yaxınlığında "Renfe" və "Iryo" qatarlarının toqquşması nəticəsində baş verib. Son məlumatlara görə, ən azı 64 nəfər həlak olub. Qəzanın səbəbi insan amili ola bilər.

    Pedro Sançes Dəmiryol qəzası Matəm İspaniya
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:10
    İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    19:09
    ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    19:05
    UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzub
    Futbol
    19:04
    Foto
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    18:57
    Video
    İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4
    Digər ölkələr
    18:55
    Foto
    İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildirib
    Xarici siyasət
    18:50
    AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"
    Maliyyə
    18:50
    Foto
    "Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblar
    Fərdi
    18:43
    Foto
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti