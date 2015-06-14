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    Эльвин Мурсалиев вышел в 1/8 финала - ОБНОВЛЯЕТСЯ

    Саман Тахмасиби встретится с представителем Армении Максимом Манукяном

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Эльвин Мурсалив одержал победу над Ионелем Пускасу (Румыния) и вышел в 1/4 финала соревнований.

    ***11:41

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В рамках Евроигр "Баку-2015" на соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории 85 кг. Саман Тахмасиби в 1/16 финале встретился с итальянским борцом Фабио Париси. Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу азербайджанского борца.

    В 1/8 финала наш спортсмен встретится с представителем Армении Максимом Манукяном.

    Отметим что, ранее на этих же соревнованиях победу одержали Гасан Алиев (66 кг.) и Эльвин Мурсалиев (75 кг.).

    ***11:09

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В рамках Евроигр "Баку-2015" проходят соревнования по греко-римской борьбе в весовых категориях 66, 75, 85 и 130 кг. Как сообщает Report, в 1/16 финала Эльвин Мурсалив в весовой категории 75 кг встретился с представителем Словакии Ричардом Риго.

    Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу азербайджанского борца.

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