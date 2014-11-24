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    До начала I Европейских игр в Баку осталось 200 дней

    По этому случаю сегодня состоится грандиозное шоу

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ До начала I Европейских игр, которые пройдут 12 июня 2015 года в Баку, осталось 200 дней.

    Как сообщает Report, знаменательный день начала обратного отсчета в столице Азербайджана отметят на высоком уровне.

    По этому случаю в городе состоится грандиозное световое шоу. На архитектурном памятнике Девичья башня будет спроецировано "Баку-2015" ("Bakı-2015"), а вечером будет объявлена особая новость о "Баку-2015".

    Отметим, что в I Европейских играх, которые продлятся 17 дней, примут участие спортсмены в 20 видах спорта.

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