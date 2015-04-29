Cпециальный советник генсека ООН по вопросам спорта посетит Азербайджан

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Cпециальный советник генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по вопросам спорта Уилфрид Лемке посетит Азербайджан для участия в церемонии открытия первых Европейских игр, которые пройдут в Баку 12-28 июня.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ООН, У.Лемке примет участие в открытии игр, понаблюдает за ходом соревнований, а также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, организационным комитетом игр, Европейским Олимпийским комитетом.

"Проводящиеся впервые Европейские игры в Баку станут еще одной возможностью по продвижению образования, взаимопонимания, мира, гармонии, солидарности и толерантности посредством спорта и преобразующей платформой нового крупного спортивного мероприятия. Я с нетерпением ожидаю этого исторического события", - заявил У.Лемке.