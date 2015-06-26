Чингиз Гусейнзаде: Своими действиями мы ответили тем, кто проводил кампанию очернения

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Проводимая против Азербайджана кампания очернения не представляет никакого значения. Европейскими играми мы доказали, что правы и можем проводить спортивные соревнования. На этих играх участвовали все европейские страны, на церемонии открытия присутствовали руководители многих государств".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде.

Вице президент напомнил, что в настоящее время на I Европейских играх медали завоевали 43 их 50-ти стран-участниц: "Это очень важно. Своими действиями мы ответили тем, кто проводил кампанию очернения".