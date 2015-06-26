​Церемония закрытия "Баку-2015" будет грандиозной - ВИДЕО

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Церемония закрытия Европейских игр 28 июня на Бакинском олимпийском стадионе запомнится незабываемыми мгновениями.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт игр, Олимпийский стадион готовится ко второй грандиозной церемонии, благодаря которой Огонь "Баку-2015" никогда не погаснет в сердцах зрителей.

На строительство стадиона потрачено более 20,5 миллионов рабочих часов. В воскресенье вечером на стадионе вновь прогремят 10 тысяч пиротехнических устройств.

Дополнительные факты о церемонии закрытия "Баку-2015":



Внутри стадиона проложены линии протяженностью 250 метров, выдерживающие тяжесть в 7,5 тонн;

Обложено 450 квадратных метров плит LED, которыми воспользуются на трех сценах;

Для организации церемонии на более 500 грузовиках и на самолетах из 20-ти стран было доставлено 100 тонн груза;

Провода протяженностью 25 км для 800 колонок и звуковых систем;

Более 2000 осветительных установок;

Более 12 тыс. наушников и более 180 тыс. аккумуляторов, которые будут использованы съемочным и рабочим составом;

С 2011 года на строительство Бакинского олимпийского стадиона было затрачено в целом 20,5 рабочих часов;

10 тыс. ед. пиротехнических установок;

Для подготовки грандиозной сцены с фейерверками было затрачено в целом 5 тыс. рабочих часов;

Для синхронизации музыки с фейерверками осуществлены 200-часовые работы по программированию;

На крыше стадиона установлено 120 устройств для приведения пиротехники в действие.