​БЕЛТА: Баку живет предстоящими Европейскими играми

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "Баку живет предстоящими Европейскими играми. И спортивный праздник, несомненно, должен получиться. Для этого в Азербайджане приложено уже немало усилий и средств". Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Первые Европейские игры: все дороги ведут в Баку", опубликованной белорусским информационном агентством БЕЛТА.

Отмечается, что за короткое время в Баку подготовлено 18 современных спорткомплексов, 5 из которых было построено с нуля в кратчайшие сроки.

В статье подчеркивается, что во время проведения Евроигр столица Азербайджана будет поделена на четыре кластера, в которые входят спортивные объекты. В кластере деревни расположен Национальный стадион и Национальная гимнастическая арена. Церемония открытия и закрытия первых Европейских игр, турниры по легкой атлетике пройдут именно на Национальном стадионе. Суперсовременный спорткомплекс рассчитан на 68 тыс. человек. Строительство арены завершилось в рекордные 2,5 года", - говорится в статье.

Как заявил посол Азербайджана в Беларуси Исфандияр Вагабзаде, Баку готов принять всех гостей из Европы.

"Несмотря на то, что у нас было всего 2,5 года на подготовку, проделана серьезная работа, и соревнования с 12 по 28 июня пройдут на уровне летних Олимпийских игр", - рассказал посол на пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

"С созданием инфраструктуры, соответствующей всем мировым стандартам, организаторы справились. Осталось только новые и реконструированные комплексы наполнить яркой спортивной составляющей. Строители свой экзамен сдали, теперь очередь за спортсменами", - пишет автор.

"Столь масштабными приготовлениями и четкой организацией первых Европейских игр столица Азербайджана дает понять, что в будущем Баку готов принять летние Олимпийские игры, за право провести которые он может включиться в ближайшее время", - подчеркивает автор.

В статье также говорится, что белорусские любители спорта смогут наблюдать за всеми соревнованиями благодаря трансляции бакинских Евроигр на белорусском телевидении: "Белтелерадиокомпания будет осуществлять трансляции с места событий. Объем ежедневного телевещания будет составлять около 8 часов".