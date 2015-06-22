"Баку-2015": Завершаются соревнования по стрельбе из лука - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" завершаются соревнования по стрельбе из лука. Как сообщает Report, для этого вида спорта в целом предусмотрено 5 комплектов медалей, последний комплект будет вручен победителям сегодня.