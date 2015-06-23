​"Баку-2015": Продолжаются соревнования по бадминтону - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по бадминтону. Как сообщает Report, сегодня Азербайджан будет представлен в одиночном и парном разрядах среди мужчин.

Кянан Рзаев проводит встречу с Самуэлем Кали из Мальты. Встреча в парном разряде состоится вечером в 20:00. Соперниками дуэта Кянан Рзаев-Орхан Галандаров станут французы Бастиан Керсауди и Гаэтан Миттельхейсер.

Отметим, что соревнования по бадминтону завершатся 28 июня.