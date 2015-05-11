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    «Баку-2015»: Грандиозный фестиваль Огня состоялся в прифронтовой зоне

    В поселке Гузанлы состоялась торжественная встреча факела первых Европейских игр

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Факел первых Европейских игр был доставлен из Агджабеди в прифронтовую зону – в Агдамский район.

    Как сообщает Report, вечером в поселке Гузанлы состоялась торжественная встреча факела первых Европейских игр.

    Сотрудник Карабахского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Салех Гурбанлы принял факел у символических ворот первых Европейских игр. Затем молодые люди, передавая факел друг другу, преодолели расстояние в 3 километра по проспекту Гейдара Алиева, доставив его к месту проведения фестиваля Огня – на Площадь Государственного флага в парке Гала, расположенном у подножия холма Солтанбуд.

    Тысячи агдамцев, приехавших из сел и поселков района, с цветами и флагами, с большим воодушевлением встретили факел первых Европейских игр.

    Начальник Управления молодежи и спорта района Эльнур Ахмедов сказал: «Зажжение факела первых Европейских игр в родном Карабахе- на агдамской земле нас очень радует. Преклоняюсь перед памятью общенационального лидера Гейдара Алиева. Ведь это историческое событие происходит в Азербайджане благодаря определенной им стратегии развития. Великий лидер в свое время говорил, что Азербайджан явится миру как Солнце. Сегодня действительно взошло Солнце под названием Азербайджан. За это выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву».

    Фестиваль Огня с участием тысяч агдамцев завершился фейерверком.

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