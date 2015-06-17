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    11-ая "золотая" медаль Азербайджана на Евроиграх - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    В финале Тагизаде одолел польского спортсмена Кароля Робака

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ В рамках первых Европейских игр азербайджанский таэквондист Айхан Тагизаде принес своей команде 11-ю золотую медаль.

    Как сообщает Report, в финале соревнований среди мужчин в весовой категории до 68 килограммов Тагизаде одержал победу над польским спортсменом Каролом Робаком.

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    11.48

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские тхэквондисты Гюнай Агакишиева и Айхан Тагизаде провели свою первую встречу на I Европейских играх "Баку-2015". 

    Как сообщает Report, в весовой категории 57 кг Агакишиева встретилась с представительницей Сербии Драганой Гладович. 

    Встреча завершилась поражением Г.Агакишиевой со счетом 8:4. 

    В весовой категории 68 кг Айхан Тагизаде встретился со словенцем Юре Пантаром и победил его со счетом 11:3. В 1/4 финала его соперником будет испанец Жоэль Гонсалес. 

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