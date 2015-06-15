​Азербайджанский байдарочник потерял шансы на медаль на Европейских играх

Мингячевир. 15 июня. REPORT.AZ/ Представляющий Азербайджан на I Европейских играх в соревнованиях на байдарке-одиночке (K-1) Мирназим Джавадов принял участие в полуфинале на расстоянии в 200 метров.

Как сообщает Report, в борьбе за путевку в финал 23-летний спортсмен достиг финиша за 36,104 секунд.

Удержавшийся в подгруппе на 7-ом месте М.Джавадов не смог возвыситься до финала. 16 июня в 15:10 он выступит в финале Б (10-18 места).

Соперниками азербайджанского спортсмена будут Мирослав Затко (Словакия), Мустафа Гюльбахар (Турция), Арно Ибуа (Франция), Саул Кравиотто Риверо (Испания), Денис Амброзяк (Польша), Александр Шенкевич (Украина) и Даниэль Буркью (Румыния).

Отметим, что в основном финале будут бороться Евгений Луканцов (Россия), Алексей Румянцев (Латвия), Миклош Дудаш (Венгрия), Петтер Меннинг (Швеция), Эд Маккивер (Великобритания), Игнас Навакаускас (Литва), Марко Драгосавлевич (Сербия), Джонатан Деломберд (Бельгия) и Филипп Сваб (Чехия).