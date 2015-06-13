​Азербайджан завоевал на Евроиграх первую золотую медаль по греко-римской борьбе

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец греко-римского стиля Расул Чунаев, выступающий в весовой категории 71 кг, победил в финале первых Европейских игр венгерского спортсмена Балинта Корпаси и стал обладателем золотой медали первых Европейских игр в Баку.

Как отмечает Report, азербайджанский борец одолел своего соперника со счетом 4:2.

Отметим, что до этого еще один азербайджанский борец Эльман Мухтаров завоевал на Евроиграх бронзовую медаль.

За удачными выступлениями наших борцов следили президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди, председатель Организационного комитета Европейских игр Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.