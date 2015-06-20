​Азербайджан на соревнованиях по таэквондо завоевал ещё одну золотую медаль

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Азербайджанские спортсмены довели количество золотых медалей на "Баку-2015" до 13-ти.

Как передает Report, очередную золотую медаль завоевал наш таэквондист Радик Исаев.

В финальном поединке в весе свыше восьмидесяти килограммов азербайджанский таэквондист Радик Исаев, одержав победу над россиянином Владиславом Лариным со счетом 4:3, стал чемпионом первых Европейских игр.

За финальной встречей наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил медали спортсменам-победителям.

В честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг.