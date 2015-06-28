Азад Рагимов: Из бюджета не запрашивалась дополнительно сумма для расходов на церемонии открытия и закрытия, составившая менее 100 млн. манатов

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Мировой экономический кризис не мог повлиять на сумму бюджета первых Европейских игр. Ни одного лишнего доллара из бюджета страны - из министерства финансов, каких-либо специальных фондов - мы не попросили".

Как отмечает Report, об этом ТАСС заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По его словам, разница в бюджете, образовавшаяся в результате девальвации маната, составила 134 млн. манатов, которая также не была дополнительно запрошена у министерства финансов и была потрачена за счёт экономии бюджета.

А.Рагимов отметил, что из бюджета не запрашивалась дополнительно сумма для расходов на церемонии открытия и закрытия, составившая менее 100 млн. манатов.

По словам главы спортивного ведомства страны, вместе с незапланированными расходами весь бюджет составил 1,12 млрд. долларов.

"Таким образом, при указанных выше дополнительных расходах бюджет сохранился на первоначальном уровне и составил 960 млн. А мы сэкономили, с учетом налога на НДС, свыше 300 млн.", - сказал министр.