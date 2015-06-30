Александр Жуков: Европейские игры в Баку были организованы на уровне Олимпиады

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Уровень организации Европейских игр в Баку оказался настолько высоким, что он соответствует стандартам проведения Олимпиад. Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Жуков.

"Баку задал очень высокую планку. Организация соревнований была на самом высоком уровне, она сопоставима с Олимпийскими играми. Глядя на то, как прошли эти соревнования, я уверен, что найдутся страны, которые через четыре года захотят провести вторые Европейские игры", - сказал Жуков, который также является председателем оценочной комиссии МОК по выбору столицы Олимпиады 2022 года.

Первые Европейские игры в Баку прошли с 12 по 28 июня.