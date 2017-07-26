Знаменитую фотографию Эйнштейна выставят на аукцион

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Подписанный самим Эйнштейном его знаменитый снимок с высунутым языком будет выставлен на аукцион 27 июля, передает Report со ссылкой на "Вести".

Снимок, который будет выставлен на аукцион, примечателен тем, что на нем видны спутники Эйнштейна - директор Института перспективных исследований в Принстоне Фрэнк Эйделотт и его жена Мари Жанетт.

Отмечается, что предыдущие копии этого фото удавалось продать более чем за 44 тысячи долларов США. Однако они обрезаны так, что на них видно только самого Эйнштейна с высунутым языком.

Этот самый известный снимок ученого фотограф Артур Сассе сделал после вечеринки, посвященной 72-летию Эйнштейна. Когда уставший физик уже сел в машину, фотограф подошел к открытой двери и попросил того возможности снять его.

Эйнштейн повернулся к нему и высунул язык. Когда он получил копии всех фотографий, сделанных на вечеринке, то именно эту особо оценил. Затем ученый заказал множество ее копий, которые любил вкладывать в поздравительные открытки.