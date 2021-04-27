Жители Канады остались без интернета из-за бобров

Тысяча жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета, потому что бобры перегрызли кабель.
Животные искали ветки строения плотины, когда наткнулись на кабели. Специалисты компании назвали это «очень причудливым и уникальным случаем для Канады».
«Наша команда обнаружила близлежащую плотину, и похоже, что бобры копали под землей рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля», — рассказал один из сотрудников.
Работники компании восстановили интернет и связь. Тем не менее, допускается, что инцидент может повториться.