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Жители Канады остались без интернета из-за бобров

Жители Канады остались без интернета из-за бобров Тысяча жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета, потому что бобры перегрызли кабель.
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27 апреля 2021 г. 06:37
Жители Канады остались без интернета из-за бобров

Тысяча жителей канадского города Тамблер-Ридж остались без интернета, потому что бобры перегрызли кабель.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

Животные искали ветки строения плотины, когда наткнулись на кабели. Специалисты компании назвали это «очень причудливым и уникальным случаем для Канады».

«Наша команда обнаружила близлежащую плотину, и похоже, что бобры копали под землей рядом с ручьем, чтобы добраться до нашего кабеля», — рассказал один из сотрудников.

Работники компании восстановили интернет и связь. Тем не менее, допускается, что инцидент может повториться.

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