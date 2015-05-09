​Жена Шумахера продала личный самолет и загородный дом гонщика

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, продала его личный самолет стоимостью 25 млн фунтов, а также загородный дом в Норвегии, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Ранее лечащие врачи вынесли вердикт, что вероятность окончательного выздоровления прославленного гонщика крайне мала, и его супруга приняла решение, что в самолете и норвежском поместье он уже не будет нуждаться.

Михаэль Шумахер получил тяжелую травму 29 декабря 2013 года, катаясь в горах на лыжах. Более полугода он находился в искусственной комы. После того, как врачи привели его в сознание, он не показывается на публике, а семья старается оградить его от репортеров.