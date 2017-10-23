Записки, в которых Эйнштейн раскрыл секрет счастья, выставлены на аукцион

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Две записки Альберта Эйнштейна, которые он в 1922 году отдал посыльному, доставившему ему сообщение о вручении Нобелевской премии, будут проданы на аукционе 24 октября. Как сообщает Report, записки будут выставлены в аукционном доме Winner's Auctions and Exhibitions.

В 1922 году Эйнштейн находился в Японии, где вел курс лекций. Получив от посыльного сообщение о вручении Нобелевской премии, физик не хотел отпускать его без чаевых, но, так как это не было предусмотрено японскими обычаями, решил вместо денег раскрыть ему секрет счастья.

Первая записка была написана на бланке отеля, в котором остановился физик, вторая - на обычной бумаге. Они гласят: "Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянными волнениями" и "Где есть воля, там есть и путь".

Владелец записок, выставивший их на аукцион, пожелал остаться неизвестным.