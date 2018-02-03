YouTube увеличил доступность хостинга в 130 странах

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Новое приложение для мобильных телефонов YouTube Go доступно в 130 странах мира.

Как передает Report, со ссылкой на İz.ru, этот софт позволит подключаться к видеохостингу в условиях плохого интернет-соединения.

Компания не планирует запускать YouTube Go в местах с широким интернет-покрытием, отмечается в ее официальном блоге.

Приложение YouTube Go создано для просмотра роликов в странах с низким покрытием мобильной интернет-связи или дорогим интернет-трафиком.

Новый софт предлагает функцию сохранения видеозаписей в памяти телефона. Видеофайлы можно просматривать или делиться ими с другими без использования интернета. Пользователи могут контролировать объем записи и загружать ролики в невысоком качестве.