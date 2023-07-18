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Японские ученые нашли способ выращивать людям новые зубы

Японские ученые нашли способ выращивать людям новые зубы Исследователи из университета Университетов Киото и Фукуи (Япония) создали препарат, который позволяет выращивать новые зубы людям.
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18 июля 2023 г. 12:10
Японские ученые нашли способ выращивать людям новые зубы

Исследователи из университета Университетов Киото и Фукуи (Япония) создали препарат, который позволяет выращивать новые зубы людям.

Как передает Report, результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Средство способствует выработке в организме антител, которые блокируют ген USAG-1. Этот ген ограничивает рост зубов у людей и млекопитающих. При этом у акул и некоторых грызунов, которые способны отращивать новые зубы, этот ген изначально отключен.

Ученые установили, что USAG-1 вступает в контакт с другими генами для предотвращения роста зубов, и разработали препарат, блокирующий это взаимодействие. Так, в будущем люди смогут отказаться от установки имплантов.

Авторы средства отметили, что планируют начало испытаний препарата на людях в следующем году. Ученые надеются, что к 2030 году разработка позволит людям отказаться от установки имплантов – новые зубы будут выращиваться прямо во рту пациента.

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Версия на английском языке Scientists in Japan develop experimental tooth-growing drug

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