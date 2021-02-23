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Вождь индейцев чероки потребовал от Jeep не использовать название народа

Вождь индейцев чероки потребовал от Jeep не использовать название народа Вождь американских индейцев чероки Чак Хоскин-младший призвал марку Jeep прекратить использование наименования народа в названиях машин
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23 февраля 2021 г. 15:53
Вождь индейцев чероки потребовал от Jeep не использовать название народа

Вождь американских индейцев чероки Чак Хоскин-младший призвал марку Jeep прекратить использование наименования народа в названиях машин.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что мы живем в тот день, когда пора отказаться от использования имен, изображений и талисманов коренных американцев в своих продуктах Я уверен это делается из благих намерений, но это не делает нам чести, когда наше имя наклеивается на борт автомобиля", – заявил вождь.

Представители Jeep в свою очередь отметили, что выбор названия был обусловлен стремлением "чествовать и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость", а также подчеркнули, что настроены на уважительный и открытый диалог.

Jeep использует наименование Cherokee в названиях своих автомобилей с 1974 года, когда впервые был представлен автомобиль Jeep Cherokee, а в 1993 году вышел Jeep Grand Cherokee.

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