 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Во время антитеррористических операций в Турции был обнаружен график зарплаты ИГИЛ

    За электричество, воду и аренду жилья выплачиваются дополнительные деньги

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Во время антитеррористических операций в Газиантеп (Турция) был обнаружен график зарплаты членов террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, в ходе обысков были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, график зарплаты, агитационно-пропагандистские материалы.

    В графике зарплаты были кодовые имена 23 террористов данной группировки. Размер зарплаты в графике колеблется в пределах 120-690 долларов. Согласно графику, неженатому террористу выплачивается 120 долларов, женатому - 120 долларов для его жены, 50 долларов - ребенку. 

    Также сообщается, что за электричество, воду и аренду жилья выплачиваются дополнительные деньги.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi