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Власти итальянской деревни продают дома за 1 евро - ФОТО

Власти итальянской деревни продают дома за 1 евро

Власти итальянской коммуны Чинкуэфронди возобновили программу, позволяющую приобрести жилье в муниципалитете за один евро.

Как передает Report, об этом пишет немецкое издание Bild.

Однако существует условие: новые хозяева должны будут отремонтировать свои дома в течение трех лет, иначе им грозит штраф в размере 20 тыс. евро. Также с них спросят 250 евро в качестве залога.

Проект носит название "Красота" и направлен на восстановление облика деревни, а также увеличение населения, которое на данный момент едва превышает 6,5 тыс. человек. По словам мэра Мишеля Кониа, многие хозяева переехали в другие регионы и забросили свои жилища.

"Если мы получим большой спрос, я могу экспроприировать все другие здания, которые были пусты в течение десятилетий, и старых владельцев нигде не найти", - отметил он.

Кроме того, власти поселения отмечают, что в коммуне не было зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции, при том что Италия серьезно пострадала от пандемии.

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