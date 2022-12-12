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В Японии символом 2022 года выбрали иероглиф "сражение"

В Японии символом 2022 года выбрали иероглиф "сражение" Иероглиф "икуса" ("сражение, война") выбран в понедельник символом уходящего 2022 года в Японии.
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12 декабря 2022 г. 09:40
В Японии символом 2022 года выбрали иероглиф сражение

Иероглиф "икуса" ("сражение, война") выбран в понедельник символом уходящего 2022 года в Японии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония по этому случаю прошла в буддийском "Храме чистой воды" в Киото.

Символ года начертал на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 см настоятель храма, монах Сэйхан Мори. Как отметили организаторы, выбор был сделан по некоторым причинам, среди которых продолжающаяся борьба с коронавирусом, конфликт на Украине, а также успешное выступление японских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пекине.

Определение символа года проводится в Японии с 1995 года. Нынешняя церемония стала 28-й по счету.

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Версия на английском языке Japanese character for ‘battle’ chosen as symbol of 2022

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