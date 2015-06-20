Первая партия человекообразных роботов распродана в Японии за минуту

Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Первая партия из 1000 человекообразных роботов Pepper была распродана в Японии за минуту, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Робот Pepper, разработанный вместе с Aldebaran Robotics SAS, умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение лица человека и реагировать на его настроение, а также выполнять простейшие поручения и помогать по дому.

Стоимость одного такого робота составляет 213 тысяч 840 иен (около 1,8 тысячи долларов США).

Вместе с необходимым ПО и обслуживанием каждый робот обойдется в сумму 956 448 иен (около 8 тысяч долларов США) за три года.