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    Первая партия человекообразных роботов распродана в Японии за минуту

    Робот Pepper умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение лица человека и реагировать на его настроение

    Баку. 20 Июня. REPORT.AZ/ Первая партия из 1000 человекообразных роботов Pepper была распродана в Японии за минуту, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Робот Pepper, разработанный вместе с Aldebaran Robotics SAS, умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение лица человека и реагировать на его настроение, а также выполнять простейшие поручения и  помогать по дому.

    Стоимость одного такого робота составляет 213 тысяч 840 иен (около 1,8 тысячи долларов США).

    Вместе с необходимым ПО и обслуживанием каждый робот обойдется в сумму 956 448 иен (около 8 тысяч долларов США) за три года.

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