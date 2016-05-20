В Японии к 2020 году начнут работать такси без водителя

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Правительство Японии cегодня приняло решение допустить использование такси без водителя к 2020 году, сообщает Report со ссылкой на NHK.

Такси, управляемое в автоматическом режиме и не требующее присутствия водителя, при выполнении ряда условий производителями и управляющими компаниями, могут быть использованы уже во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.