О нас

В WhatsApp заработала функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

В WhatsApp заработала функция отправки фото и видео в оригинальном качестве В новой версии WhatsApp для iPhone появилась возможность отправлять медиафайлы в исходном размере.
Это интересно
5 декабря 2023 г. 03:55
В WhatsApp заработала функция отправки фото и видео в оригинальном качестве

В новой версии WhatsApp для iPhone появилась возможность отправлять медиафайлы в исходном размере.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo, отслеживающий изменения и нововведения в мессенджере.

Согласно источнику, нововведение было замечено в версии WhatsApp для iOS под номером 23.24.73. Благодаря новой функции пользователи смогут отправлять фото и видео файлы без потери качества. Вложения должны отправляться в качестве документа, как это реализовано в Telegram. Отмечается, что объем отсылаемых файлов ограничен 2 ГБ.

Вместе с тем, обновление 23.24.73 добавляет в WhatsApp на iPhone возможность принимать участие в голосовых чатах в групповых переписках и реагировать на статусы пользователей с помощью собственного 3D-аватара. Пользователям доступны шесть видов реакций. Также были переработаны уведомления о текущих, завершенных и пропущенных звонках.

Обновление станет доступно для всех пользователей WhatsApp на iOS в ближайшем времени. При этом для Android данная функция пока еще находится на этапе тестирования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi