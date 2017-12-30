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    В Стокгольме появятся беспилотные автобусы

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Введение беспилотных пассажирских автобусов в Стокгольме одобрило Шведское транспортное агентство.

    Как передает Report, об этом сообщает Газета.ру.

    По мнению руководства агентства, это историческое решение, которое будет способствовать развитию важных для людей инноваций. При этом в агентстве отмечают, что для обеспечения устойчивого и безопасного автоматического движения по дорогам, необходимо провести ряд исследований и испытаний.

    Также компания-производитель беспилотных автобусов должна доказать, что их транспорт безопасен как для пассажиров, так и для других водителей. 

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