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В Саудовской Аравии открыли музей Роналду

В Саудовской Аравии открыли музей Роналду В честь португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за "Аль-Наср", открыли музей.
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26 ноября 2023 г. 16:30
В Саудовской Аравии открыли музей Роналду

В честь португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за "Аль-Наср", открыли музей.

Как передает Report со ссылкой на портал FourFourTwo, он находится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В музее продемонстрированы самые значимые моменты из футбольной карьеры 38-летнего бомбардира.

Напомним, что Криштиану перешел в "Аль-Наср" в начале 2023 года, подписав с клубом трудовое соглашение до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии опытный нападающий сыграл 13 матчей. Роналду записал себе в актив 15 забитых мячей (три - с пенальти) и семь результативных передач.

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Версия на английском языке Cristiano Ronaldo visits his own CR7 museum and waxwork in Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldunun muzeyi açılıb

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