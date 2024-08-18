В КНР разработали магнитную катапульту для запуска грузов с Луны

Китайские ученые разработали магнитную установку стоимостью $18 млрд для запуска грузов с Луны.

Китайские ученые разработали магнитную установку стоимостью $18 млрд для запуска грузов с Луны.

Как передает Report , об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Сама установка основана на технологии магнитной левитации, а принципы ее работы будут схожи с физикой метания молота: при помощи рычага она будет раскручивать капсулу с грузами и запускать их на Землю.

Такие преимущества лунной поверхности, как высокая степень вакуума и низкая гравитация, позволят установке запускать до двух капсул с грузом ежедневно. При этом стоимость каждого запуска будет составлять лишь 10% от существующих способов доставки.



Как утверждают разработчики установки в своей статье в научном журнале Aerospace Shanghai, предполагаемая система будет использовать 50-метровый рычаг и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель. После 10 минут вращения рычаг достигнет второй космической скорости для Луны, которая составляет 2,4 км/с. Система будет использовать солнечную и атомную энергию, кроме того, 70% ее затрат будут компенсироваться за счет использования кинетической энергии рычага при его торможении.

Срок эксплуатации одной установки составит около 20 лет, однако при ее весе 80 тонн реализация этого проекта и сборка установки на поверхности Луны станут возможными только после разработки Китаем сверхтяжелой ракеты-носителя.

Стоимость строительства такой установки состоят около 130 млрд юаней (около $18,2 млрд). В то же время добыча на Луне от 3 до 5 тонн гелия-3 в год и доставка его в капсулах на Землю позволит извлекать прибыль до 100 млрд юаней. Этот изотоп считается одним из наиболее перспективных источников энергии, однако если на Земле его запасы составляют около 0,5 тонны, то на Луне они могут достигать около 1 млн тонн. По этой причине доставка на землю всего 20 тонн этого топлива полностью покроет потребности Китая в выработке электроэнергии.