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Жители Земли смогут увидеть парад шести планет

Жители Земли смогут увидеть парад шести планет Шесть планет и спутник Земли образуют условный парад планет утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.
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27 августа 2024 г. 08:00
Жители Земли смогут увидеть парад шести планет

Шесть планет и спутник Земли образуют условный парад планет утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, некоторые из них будут видны накануне, поэтому вести наблюдение лучше с 21:00 по бакинскому времени 27 августа.

Все планеты, кроме Венеры, расположатся на небосводе Земли по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно. В восточной части неба окажутся Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, на юго-западе - Нептун и Сатурн.

"При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако Меркурий будет достаточно сложно отыскать - его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль", - отметили в Московском планетарии.

Планеты окажутся в секторе около 160 градусов - слишком большом, чтобы уверенно назвать явление парадом планет, однако позволяющем отнести его к условным парадам.

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Версия на азербайджанском языке Sabah səmada "planetlərin paradı" başlayır

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