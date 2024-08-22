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Исследование: Угроза уничтожения человечества ИИ необоснованна

Исследование: Угроза уничтожения человечества ИИ необоснованна Международная группа ученых из Германии и Великобритании установила, что угроза уничтожения человечества искусственным интеллектом необоснованна.
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22 августа 2024 г. 06:19
Исследование: Угроза уничтожения человечества ИИ необоснованна

Международная группа ученых из Германии и Великобритании установила, что угроза уничтожения человечества искусственным интеллектом необоснованна.

Как сообщает Report, к такому выводу специалисты пришли по итогам исследования, результаты которого опубликованы на сайте Ассоциации компьютерной лингвистики (ACL).

Исследователи хотели получить ответ на вопрос, могут ли модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) выйти из повиновения людей и создать угрозу для человечества.

Специалисты сосредоточились на так называемых эмерджентных способностях — навыках, которые развиваются у ИИ независимо, а не преднамеренно кодируются в программе создателями нейросети.

Команда провела эксперименты с четырьмя различными ИИ-моделями, давая им задачи, которые ранее были определены как эмерджентные. Ученые хотели выяснить, способен ли искусственный интеллект создавать новые способы выполнить поручения или же они просто сложным образом действуют в рамках своего кода.

Для всех четырех моделей способность следовать инструкциям, запоминание и лингвистическая компетентность смогли объяснить все показанные способности. Ученые не нашли никаких признаков независимого поведения у рассмотренных нейросетей.

"Существовали опасения, что по мере того, как модели будут становиться все больше и больше, они смогут решать новые проблемы, которые мы сегодня не можем предсказать. Это создает угрозу того, что эти более крупные модели могут приобрести опасные способности, включая рассуждение и планирование. Наше исследование показывает, что страх того, что модель выйдет из-под контроля и сделает что-то совершенно неожиданное, инновационное и потенциально опасное, необоснован", — отметил соавтор работы Тайяр Мадабуши.

Ученые добавили, что сегодня модели искусственного интеллекта не обладают интеллектом как таковым. Однако это не значит, что они полностью безобидны и не представляют угрозы людям.

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