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Жители Земли 28 августа увидят парад из шести планет

Жители Земли 28 августа увидят парад из шести планет Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа.
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24 августа 2024 г. 09:15
Жители Земли 28 августа увидят парад из шести планет

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, условный парад планет займет на небе сектор в границах около 160 градусов.

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн наблюдаются с полночи до рассвета. В конце месяца на утреннем небе после 05:00 по бакинскому времени начинает появляться Меркурий, а 28 августа к ним присоединится серп убывающей Луны, которая будет находиться недалеко от Марса. Все они расположатся восточнее (справа) от восходящего Солнца.

"В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся <…> Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна. [Шесть планет и спутник Земли] будут находиться по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов", - сообщили ТАСС в Московском планетарии.

При ясной погоде часть участников парада можно будет увидеть невооруженным глазом, а остальные - в мощный бинокль или телескоп. В планетарии августовский парад назвали условным, так как планеты будут располагаться в слишком большом секторе.

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Версия на азербайджанском языке Yer kürəsinin sakinləri avqustun 28-də altı planetdən ibarət paradı izləyəcəklər

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