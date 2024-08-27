SpaceX перенес запуск миссии Polaris Dawn из-за утечки гелия

Американская компания SpaceX перенесла на сутки запуск коммерческой миссии Polaris Dawn из-за обнаружения утечки гелия.

Американская компания SpaceX перенесла на сутки запуск коммерческой миссии Polaris Dawn из-за обнаружения утечки гелия.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении компании в соцсети Х.

"Команды проводят более тщательную проверку утечки гелия. Запуск состоится не ранее среды, 28 августа", - отмечается в публикации.

Следующее окно для запуска, указывается на сайте SpaceX, откроется на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) в 03:38 по местному времени (11:38 бакинское время).

В рамках миссии Polaris Dawn впервые в истории должен быть совершен выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. В состав экипажа вошли миллиардер Джаред Айзекман, пилот, подполковник ВВС США в отставке Скотт Потит и инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.