Фонд Джорджа Клуни признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость") признана нежелательной на территории нашей страны. НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права", - отметили в Генпрокуратуре.

Согласно информации, упомянутый фонд "проводит работу, направленную на дискредитацию России".