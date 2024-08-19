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Фонд Джорджа Клуни признан нежелательной организацией в России

Фонд Джорджа Клуни признан нежелательной организацией в России Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.
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19 августа 2024 г. 09:29
Фонд Джорджа Клуни признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

"Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость") признана нежелательной на территории нашей страны. НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права", - отметили в Генпрокуратуре.

Согласно информации, упомянутый фонд "проводит работу, направленную на дискредитацию России".

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