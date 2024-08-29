В Нафталане обнаружены остатки исторического памятника периода Ахеменидов

На территории исторического памятника Галабойну в Нафталане обнаружены остатки стен, принадлежащие дворцу предположительно периода Ахеменидов.

На территории исторического памятника Галабойну в Нафталане обнаружены остатки стен, принадлежащие дворцу предположительно периода Ахеменидов.

Как передает западное бюро Report , руководитель Нафталанской археологической экспедиции Института археологии и этнографии НАНА, доктор философии по истории, доцент Музаффар Гусейнов сообщил, что высота холма, на котором расположен памятник Галабойну, превышает 10 метров, а площадь - 3 гектара.

Памятник - поселение был зарегистрирован еще в 2020 году, после чего были проведены предварительные археологические исследования. В ходе работ, проводимых с 1 августа этого года, на территории были обнаружены остатки стен здания величественной конструкции, построенного из крупных сырцовых кирпичей.

Ширина стен составляет 1,80-1,90 см, при их строительстве использовались сырцовые кирпичи размером 37x37х9-10 см с добавлением соломы.

Наряду с остатками стен, внутри здания обнаружены плиты из белых прочных камней с аккуратно обтесанными краями толщиной 15-30 см.

По словам руководителя экспедиции, на основании обнаруженных остатков стен, баз колонн и керамических изделий предполагается, что это был дворцовый комплекс периода Ахеменидов.

Отметим, что это поселение является третьим памятником такого типа в нашей стране. Обнаруженные находки представляют большое историческое и научное значение, на территории будут продолжены более интенсивные исследования.