В Нафталане обнаружены остатки исторического памятника периода Ахеменидов

На территории исторического памятника Галабойну в Нафталане обнаружены остатки стен, принадлежащие дворцу предположительно периода Ахеменидов.
Как передает западное бюро
Памятник - поселение был зарегистрирован еще в 2020 году, после чего были проведены предварительные археологические исследования. В ходе работ, проводимых с 1 августа этого года, на территории были обнаружены остатки стен здания величественной конструкции, построенного из крупных сырцовых кирпичей.
Ширина стен составляет 1,80-1,90 см, при их строительстве использовались сырцовые кирпичи размером 37x37х9-10 см с добавлением соломы.
Наряду с остатками стен, внутри здания обнаружены плиты из белых прочных камней с аккуратно обтесанными краями толщиной 15-30 см.
По словам руководителя экспедиции, на основании обнаруженных остатков стен, баз колонн и керамических изделий предполагается, что это был дворцовый комплекс периода Ахеменидов.
Отметим, что это поселение является третьим памятником такого типа в нашей стране. Обнаруженные находки представляют большое историческое и научное значение, на территории будут продолжены более интенсивные исследования.