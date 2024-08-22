Ученые раскрыли тайну происхождения первых живых клеток на Земле

Американские ученые из Хьюстонского и Чикагского университетов пришли к выводу, что первые живые клетки на Земле сформировались благодаря дождям около 3,8 млрд лет назад.

Американские ученые из Хьюстонского и Чикагского университетов пришли к выводу, что первые живые клетки на Земле сформировались благодаря дождям около 3,8 млрд лет назад.

Как сообщает Report , результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Команда изучила так называемые "коацерватные капли" — естественные сгустки сложных молекул, таких как белки, липиды и РНК. Эти объекты ведут себя в воде подобно частицам масла.

Коацерватные капли могут быстро обмениваться молекулами друг с другом, однако при этом их состав становится одинаковым. В таких условиях не может происходить эволюция, необходимая для развития более сложных организмов.

Исследователи предположили, что во время дождей на молодой Земле пресная вода создавала вокруг коацерватные капель временную защитную оболочку, которая мешала им передавать РНК друг другу. Эта гипотеза подтвердилась в ходе лабораторных экспериментов.

Таким образом, капсулы с РНК получали достаточно времени, чтобы в них происходили мутации и другие эволюционные процессы.