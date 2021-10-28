В Нидерландах расследуют десятки смертей после покупки "порошка для суицида"

Прокуратура Нидерландов расследует дело о смерти по меньшей мере 33 человек после покупки так называемого "порошка для суицида".

Прокуратура Нидерландов расследует дело о смерти по меньшей мере 33 человек после покупки так называемого "порошка для суицида".

Как передает Report, об этом сообщает издание Dutch News со ссылкой на ведомство.

Издание пишет, что некий гражданин Алекс С. (полное имя не называется) был задержан в июле этого года по обвинению в подстрекательстве к самоубийствам. Нидерландский суд начал процесс по этому делу.

Газета NL Times подчеркивает, что 15 человек ушли из жизни после употребления "порошка для суицида", а точная причина смерти остальных 18, купивших этот порошок, все еще устанавливается.

Отмечается, что подозреваемый является членом организации Cooperatie Laatse Wil, которая выступает за самоопределение людей относительно смерти. Трое пособников подозреваемого, имена которых не называются, также задержаны в ходе расследования.

Прокуратура считает, что он продал порошок примерно 700 людям в период между 2018 и июнем 2021 года.