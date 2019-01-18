 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В небе над Азербайджаном появилось лунное гало

    Ширван. 18 января. REPORT.AZ/ В небе над городом Ширван появилось лунное гало.

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, 18 января около 22:00 в небе над Ширванском районе можно было наблюдать лунное гало. Это атмосферное оптическое явление, как радуга или северное сияние.

    Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5-10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi