В NASA назвали дату первого полета вертолета на Марсе

Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник, 19 апреля

Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник, 19 апреля.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Согласно сообщению NASA, испытания вертолета должны начаться приблизительно в 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 мск). При этом данные о них "поступят на Землю спустя несколько часов". В случае, если испытательный полет не будет отложен, специалисты NASA проведут брифинг, который начнется в 14:00 (22:00 по бакинскому времени).

Ранее первый полет Ingenuity, который изначально был намечен на 11 апреля, несколько раз откладывался. При этом в NASA отмечали, что все системы Ingenuity работают штатно.