В Китае построят лесистый небоскреб

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Британское архитектурное бюро Heatherwick Studio Томаса Хизервика разработало концепцию покрытого деревьями дома в форме горы. Здание построят в Шанхае - китайском мегаполисе с 24 млн. жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на издание для архитекторов The Architects’ Journal, в Heatherwick Studio считают будущую постройку не зданием, а частью шанхайской топографии. Чтобы разместить все деревья на поверхности дома-горы, архитекторы предусмотрели 1 тыс. структурных колонн, каждая из которых будет видна снаружи. Площадь зданий в Moganshan составит 300 тыс. кв. м, в домах обустроят 400 террас. Внутри комплексной застройки сохранятся несколько исторических зданий. На территории Moganshan также останется небольшой анклав правительственной земли.

Строительство нового квартала в Шанхае началось в 2014 году. Здесь будут расположены офисы, магазины, отели, жилье и одна школа. Moganshan должен быть готов к 2018 году.