В Китае обнаружен древний саркофаг в форме лодки и длиной 24 метра

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ На юго-востоке Китая в провинции Сычуань рабочие во время строительных работ обнаружили древний саркофаг длиной 24 м, напоминающий по форме лодку. Как сообщает Report со ссылкой на агентство «Синьхуа», данная находка является самой крупной по размерам из всех аналогичных находок, которые когда-либо были обнаружены на территории страны. Специалисты подчеркивают, что саркофаг относится к эпохе, предшествующей периоду династии Западная Хань (202 год до н.э. — 8 год н.э.).

По мнению ученых, найденный саркофаг может относиться к культуре погребений древних народностей, населявших прилегающие районы более 2 тыс. лет назад, так как именно они соблюдали обычай погребения усопших в «гробах-лодках».